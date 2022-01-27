Altın fiyatları yatırımcıyı titretti! Olmaz denilen oldu! Canlı grafik 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın FED kararı sonrası...

Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk reaksiyon olarak gün içi en düşük düzeyi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte 1831 dolar civarında 1812 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 08:53 itibarıyla ise, 0,26 oranında düşüşle 1813 dolar civarında hareket ediyor.