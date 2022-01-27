Altın fiyatları yatırımcıyı titretti! Olmaz denilen oldu! Canlı grafik 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın FED kararı sonrası...
Altın fiyatları son dakika kalpten götürecek! Sert düşüş yatırımcıyı titretti. Amerikan Merkez Bankası Fed piyasa beklentileri tarafında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.Karar metninde faiz artışlarının başlaması amacıyla mart ayı işaret edildi. Fed'in açıklamaları evveli 1.830 dolar civarında tespit edilen ons altın 1.815 dolara kadar geriledi. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte 1831 dolar civarında 1812 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 08:53 itibarıyla ise, 0,26 oranında düşüşle 1813 dolar civarında hareket ediyor.Bu sabah gram altın ons altındaki düşüşle 793 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.298 lira , Cumhuriyet altını ise 1.818 liradan satılıyor.
27.01.2022 09:25
- Son Güncelleme: 27.01.2022 09:25
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde aşağı yukarı 2 ayın zirvesini görürken; Fed'in açıklamaları evveli 1830 dolar civarında hareket ediyordu.
Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk reaksiyon olarak gün içi en düşük düzeyi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla birlikte 1831 dolar civarında 1812 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 08:53 itibarıyla ise, 0,26 oranında düşüşle 1813 dolar civarında hareket ediyor.