Araç sahipleri dikkat! MTV'de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Milyonlarca araç sahibi ve araç satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişme. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için 10 gün kaldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oranlar belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi. Peki hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar…
21.01.2022 09:28
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:28
Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.