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Araç sahipleri dikkat! MTV'de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Milyonlarca araç sahibi ve araç satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişme. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için 10 gün kaldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oranlar belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi. Peki hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar&hellip;

21.01.2022 09:28 - Son Güncelleme: 21.01.2022 09:28
Araç sahipleri dikkat! MTV’de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.

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Araç sahipleri dikkat! MTV’de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

Araç sahipleri dikkat! MTV’de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

Araç sahipleri dikkat! MTV’de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

Araç sahipleri dikkat! MTV’de son 10 gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

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