Ayçiçek yağı indirimi yeniden başladı! 1, 2, 4, 5 litrelik yağlarda fiyatlar düştü! Sanal marketlerde ucuza satışlar: Biryağ, Yudum, Orkide...

Tüm markalar indirime girdi. Ayçiçek yağı almak isteyenler için kampanya düzenlendi. Sanal marketlerde bu hafta indirimlerin ardı arkası kesilmiyor. Fiyatlar yeniden düşürüldü. Kampanya kapsamında isteyenler 4 alıp 3 ödeyebiliyor. internet satıcıları tarafından yayınlanan fiyat listeleri şoke etti. 1, 2, 4, 5 litrelik yağlarda fiyatlar indi. Sanal marketlerde ucuza satışlar başladı. Biryağ, Yudum, Orkide, Komili ve daha bir çok markada yağlar indirimli satılıyor. İşte tam liste!