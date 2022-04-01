Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...
A101 aktüel ürünler kataloğunu güncelledi. Ramazanın ilk sahuru bu gece yapılacak. İslam dünyası açısından büyük öneme sahip 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayı gelip çattı. Müslümanlar bu ayda farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Zincir marketler de bu kapsamda Ramazana özel güncelleme yaptı. 10 TL'ye de, 50 TL'ye ürün var. Fiyatlarda yüzde 10'dan başlayan indirimler yapıldı. A101 marketlerinde büyük fırsatlar başladı. Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor. İşte güncel A101 listesi..
01.04.2022 12:05 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:08
Beklenen kataloğ yayımlandı. A101 Ramazan için hareke geçti. Vatandaşlar alışveriş için ellerinde poşet güncel aktüel kataloğu araştırıyor. ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ve A101 oruç ayına özel indirimler uyguladı. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta bitmiş olacak ve ardından Ramazan Bayramı'na girilecek. Bu ayda gıda alışverişi için marketlere akın edilecek. A101'de etten süt ürünlerine, ayçiçek yağından elektronik aletlere ve giyime kadar bir çok kategoride indirim uygulandı. İşte güncel A101 listesi...