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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

A101 aktüel ürünler kataloğunu güncelledi. Ramazanın ilk sahuru bu gece yapılacak. İslam dünyası açısından büyük öneme sahip 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayı gelip çattı. Müslümanlar bu ayda farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Zincir marketler de bu kapsamda Ramazana özel güncelleme yaptı. 10 TL'ye de, 50 TL'ye ürün var. Fiyatlarda yüzde 10'dan başlayan indirimler yapıldı. A101 marketlerinde büyük fırsatlar başladı. Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor. İşte güncel A101 listesi..

01.04.2022 12:05 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:08
Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

Beklenen kataloğ yayımlandı. A101 Ramazan için hareke geçti. Vatandaşlar alışveriş için ellerinde poşet güncel aktüel kataloğu araştırıyor. ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ve A101 oruç ayına özel indirimler uyguladı. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta bitmiş olacak ve ardından Ramazan Bayramı'na girilecek. Bu ayda gıda alışverişi için marketlere akın edilecek. A101'de etten süt ürünlerine, ayçiçek yağından elektronik aletlere ve giyime kadar bir çok kategoride indirim uygulandı. İşte güncel A101 listesi...

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Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

RAMAZANA ÖZEL A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE!

Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 9.199 TL
HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 3.799 TL
Elton 32" Uydu Alıcılı Led Tv 2.099 TL
Reeder P13 Blue Max L 2020 Cep Telefonu 1.999 TL

Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

SEG STF 65 Turbo Fırın 2.299 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 1.699 TL
SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 2.699 TL

Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

GoSmart Bluetooth Kulaklık 89,95 TL
GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 79,95 TL

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