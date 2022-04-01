Ayçiçek yağı, et, süt tüm gıda ürünleri indirimli satılıyor! A101 aktüel kataloğunda indirim var! Çılgın alışveriş başladı! Ramazanın başlangıcında...

Beklenen kataloğ yayımlandı. A101 Ramazan için hareke geçti. Vatandaşlar alışveriş için ellerinde poşet güncel aktüel kataloğu araştırıyor. ŞOK, BİM, Migros, Carrefoursa ve A101 oruç ayına özel indirimler uyguladı. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta bitmiş olacak ve ardından Ramazan Bayramı'na girilecek. Bu ayda gıda alışverişi için marketlere akın edilecek. A101'de etten süt ürünlerine, ayçiçek yağından elektronik aletlere ve giyime kadar bir çok kategoride indirim uygulandı. İşte güncel A101 listesi...