Ayçiçek yağı 25,90 TL’den satılıyor! A101'de sıvı yağ fiyatlarında çok al az öde fırsatı! 2022 Mart ayı tereyağ, zeytinyağı fiyatları ise…
Tüm illerden vatandaşlar temel ihtiyaçlar arasında yer alan yağ fiyatlarını oldukça merak ediyor. Marketlerde ne kadardan satıldığını öğrenmek isteyenler en çok ziyaret edilenlerden A101'lerde tereyağ ve zeytinyağı fiyatları kampanyalara giriyor. A101'de sıvı yağ fiyatlarında çok al az öde fırsatı dikkat çekiyor ve ayçiçek yağı 25,90 TL'den satılıyor. Çeşitli markaların farklı litrelerdeki 2022 Mart ayı tereyağ, zeytinyağı fiyatlarını haberimizden öğrenebilir ve ihtiyacınız olanları sepetinize ekleyebilirsiniz. A101 kampanyalarından ayçiçek yağı ve tereyağlarını bütçenizi koruyarak satın alabilirsiniz.
02.03.2022 10:58 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:01
A101'de sıvı yağ fiyatlarında çok al az öde fırsatı ön plana çıkıyor, ayçiçek yağı 25,90 TL'den satışa sunuluyor. A101 marketlerden online ya da mağazadan temel ihtiyaç alışverişi yapmak isteyenler 2022 Mart ayı indirim, kampanyalarını merak ediyor ve ayçiçek yağı, tereyağ, zeytinyağı fiyatlarını öğrenmek istiyor. A101 ayçiçek yağı, tereyağ, zeytinyağı güncel fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.