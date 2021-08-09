Neredeyse herkesin cüzdanında var ama bunu bilen kişi sayısı çok az! Kırk gün boyunca kullanma imkanı var!
Pandemi sebebiyle 1.5 yıl içerisinde online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşanıyor. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Taksit imkanının olması ise tercih sebebi oluyor.
Neredeyse herkesin cüzdanında var ama bunu bilen kişi sayısı çok az! Kırk gün boyunca kullanma imkanı var. Özellikle son yıllarda sık sık kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte kartla yapılan alışverişlere büyük talep gösterildi. Bu minvalde asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandı. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkatleri cezbetti.
10 İLE 40 GÜN ARASINDA
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.
Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.