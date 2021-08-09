Neredeyse herkesin cüzdanında var ama bunu bilen kişi sayısı çok az! Kırk gün boyunca kullanma imkanı var. Özellikle son yıllarda sık sık kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte kartla yapılan alışverişlere büyük talep gösterildi. Bu minvalde asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandı. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkatleri cezbetti.