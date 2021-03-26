Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

Nakit para gereksinimini sağlamak ya da konut, araba almak isteyenler kredi faiz oranlarında yaşanan son büyümeleri merak ediyor. Bu bağlam aktüel oranlar kredi almayı düşünenler tarafından anbean araştırılıyor. Konut ya da araba almak üzere kredi çekme görüşü olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor.

26.03.2021 16:21 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





