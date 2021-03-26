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Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

Nakit para gereksinimini sağlamak ya da konut, araba almak isteyenler kredi faiz oranlarında yaşanan son büyümeleri merak ediyor. Bu bağlam aktüel oranlar kredi almayı düşünenler tarafından anbean araştırılıyor. Konut ya da araba almak üzere kredi çekme görüşü olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor.

26.03.2021 16:21 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:36
Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor! ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merak ediliyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.37

Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

Konut kredisi: 1.32

Ay sonu en cazip teklifler geliyor! Vakıfbank-Halkbank-İNG-Garanti BBVA, TEB, Ziraat, Akbank...

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 1.34