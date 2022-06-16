Audi, Mercedes, Volkswagen, Lincoln Jip, OPEL sudan ucuz fiyatlarla satışta! 141 bin TL - 153 bin TL’ye araç sahibi olun!

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde uygun fiyata araç satışı yapıyor. Bakanlığın gümrüklerde çeşitli sebeplerle el konulan ve tasfiyelik hale gelen araçlar ülke ekonomisine kazandırılması için hayata geçirdiği e-İhale Sistemi ile geçen sene 3 bin 861 araç ve 7 bin 259 eşya grubu ihale ile satılarak, 683,9 milyon TL gelir elde edildi. Gümrükte satılan 2. el araç ilanları uygun fiyatlı olması nedeniyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Güncel ilanlarda 141 bin TL'den 345 bin TL'ye kadar çeşitli modeller satışa çıktı. İşte uygun fiyatlı gümrük araba ilanları hakkında detaylar haberimizde...