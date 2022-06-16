Vatandaşlar almak için sıraya girdi! Bim, A101, Şok, Migros’tan alışveriş yapacaklar dikkat: 100 TL verilecek!

Ziraat Bankası Babalar Günü Kampanyası 2022

Ülkemizin en önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, hayatlarımızda ki yerleri tartışılamayacak olan babaları unutmadı. Yaklaşan Babalar Günü öncesinde yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankası, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut müşterilerine, babalar günü hediyelerinde 100 TL'ye kadar indirim hakkı tanımlayacağını bildirdi. Banka, söz konusu kampanyasına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.