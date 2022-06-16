Vatandaşlar almak için sıraya girdi! Bim, A101, Şok, Migros'tan alışveriş yapacaklar dikkat: 100 TL verilecek!
Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, artan alışveriş harcamaları ve yaklaşan Babalar Günü için iki ayrı kampanya geliştirdiğini duyurdu. İki kampanya kapsamında da toplamda 200 TL'ye varan hediye para kazanımını garanti eden banka, ilgili ayrıntıları müşterileri ile paylaştı.
Ziraat Bankası, bu pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü için bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Ayrıca banka, artan alışveriş harcamaları için de ek olarak bir kampanya geliştirildiğini duyurdu.
Ziraat Bankası Babalar Günü Kampanyası 2022
Ülkemizin en önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, hayatlarımızda ki yerleri tartışılamayacak olan babaları unutmadı. Yaklaşan Babalar Günü öncesinde yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankası, ilgili şartları sağlayan tüm mevcut müşterilerine, babalar günü hediyelerinde 100 TL'ye kadar indirim hakkı tanımlayacağını bildirdi. Banka, söz konusu kampanyasına ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan Babalar Günü kampanyasının son geçerlilik tarihi 20 Haziran olarak belirlendi.
Ziraat Bankası tarafından düzenlenmiş olan Babalar Günü kampanyası kapsamında yapılan harcamaların hediye para getirebilmesi için harcama sektörlerinin saat, aksesuar, ayakkabı, giyim, kafe ve kozmetik alanlarında yapılması gerekmektedir.