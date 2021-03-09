Ve netleşti! Yılda iki kez emeklilere 2000 TL ikramiye verilecek! Kimler emekli ikramiyesi alabilir!

Emeklilere Müjde

Sadece eşinden ve ya babasından ölüm maaşı alanlarına aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış, maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor. 2021 tarihten önce emekli olanlar iki ikramiye birden alacaklar. Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Tarih sonrası emekli olanlar eğer Kurban bayramı geçirmemiş ise bu kez tek ikramiye alacaklar. 2022 yılında alacak emekliler kurban bayramından sonra emekli olanlar ilk ikramiyelerini alacak.