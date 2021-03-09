Ve netleşti! Yılda iki kez emeklilere 2000 TL ikramiye verilecek! Kimler emekli ikramiyesi alabilir!
Sene içerisinde emekli vatandaşlar bir hayli ikramiye ve promosyon ödemesinden yararlanabilir. Emekli vatandaş ödeme sayesinde rahat soluk alabiliyor. Düşük emekli ücretinin yükselmesi 2021 senesinde emekliler banka promosyonları yanı sırasında 2000 TL ikramiye alabilecek. İkramiye ölçüsünde farklılık yapılıp yapılmayacağıyla alakalı bilgi henüz bulunmasa da asgari 2000 lira senede iki kere ödenecek. Bu gidişatta peki kimler emekli ikramiyesi alabilecekler? İkramiye yılda iki kez emekli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde verilen ikramiyelerden sadece emekliler değil aynı zamanda devlet ödemesi alan vatandaşlarımızda faydalanıyor.
Yıl içerisinde emekli vatandaşlar birçok ikramiye ve promosyon ödemesinden faydalanabilir. Emekli vatandaş ödeme sayesinde rahat nefes alabiliyor. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 senesinde meblağları aktüellenen promosyon ödemelerinde, 2021 seneyi kampanyaları daha cazip hale geldi. Emekli ücretini rastgele bir bankadan alan alıcılara, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 senelik ödeme süreci için peşin ödenir. Ödemeler en düşük emekli ücretleri için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir.
İkramiye yılda iki kez emekli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde verilen ikramiyelerden sadece emekliler değil aynı zamanda devlet ödemesi alan vatandaşlarımızda faydalanıyor. Banka promosyonlarının emekli vatandaşlar ikramiye alabiliyor. İki bayram öncesinden verilen ikramiyeler toplamda 2000 lirayı buluyor. Kimler emekli ikramiyesi alabilir?
Emeklilere Müjde
Sadece eşinden ve ya babasından ölüm maaşı alanlarına aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış, maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor. 2021 tarihten önce emekli olanlar iki ikramiye birden alacaklar. Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Tarih sonrası emekli olanlar eğer Kurban bayramı geçirmemiş ise bu kez tek ikramiye alacaklar. 2022 yılında alacak emekliler kurban bayramından sonra emekli olanlar ilk ikramiyelerini alacak.