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İşte Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yolları! Hastane yolunu yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu görüntülerden utanır mı?

Vatandaşa hizmete adeta karşı olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bütçe bahanesiyle yapmayacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yürütülen yol çalışmalarında sona gelindi. Açılışına saatler kala hastanenin bağlantı yolları havadan görüntülendi. CHP'li İmamoğlu'nun bu görüntüleri gördüğünde utanıp utanmayacağı ise büyük merak konusu oldu. Bugün Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından açılışı yapılacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı mevcut. Hastane pandemiyle mücadelede önemli görevler üstlenecek.

21.05.2020 13:05 - Son Güncelleme: 21.05.2020 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





