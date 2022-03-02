ATM'den herkese ücretsiz nakit para! Kimlik numarasını tuşlayan 4.000 TL- 15.000 TL arası ödeme alıyor! Desteği duyan koştu! Akbank, TEB, Garanti...
Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Bilindiği üzere parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla çoğu kişi bankalara başvurmaktadır. Taksitli avans sistemiyle bankalar müşterilerilerine anlık destek sağlıyor. Nakit ihtiyacınız olduğu an hemen kredi kartınızdan nakit avans çekebilirsiniz. Üstelik kredi kartınlarından yapılan avans kullanımlarında bankalar, uzun taksit fırsatları sunarak ödeme kolaylığı sağlıyor. Sizlerde nakit avans veren bankalar üstünde inceleme yapıyorsanız haberimizde gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Nakit Avans yurt içi ATM'lerde tek seferde en fazla 4.000 TL tutarında kullanılabilir." bilgilerine yer verildi. İşte nakit avans detayları...
Nakit avans veren bankalar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Acil nakit ihtiyaçlarınız için başvuru yapmanıza ve beklemenize gerek kalmadan ATM üzerinden Nakit Avans çekip 12 aya varan taksitlerle kolayca ödeyebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Nakit avans sistemi vatandaşların nakit gereksiniminin karşılayabildiği bir nevi kredi çeşididir. İşte banka banka avantajlı fırsatlar!
AKBANK TAKSİTLİ NAKİT AVANS!
Axess kartınızla Akbank ATM ve diğer banka ATM'lerinden 7/24 anında Nakit Avans çekebilirsiniz.
Şimdi SMS'le de Nakit Avans alabilirsiniz!
SMS'le Nakit Avans başvurusunda bulunmak için "NA" yazıp kartınızın son 6 hanesini ve dilediğiniz tutarı 5990'a gönderebilirsiniz.
Nakit Avans'ınızı;
Axess Mobil(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)'den
Akbank İnternet'ten,
Akbank Mobil'den,
Size en yakın Akbank Şubesi veya ATM'sinden,
Akbank Telefon Şubesinden
Diğer bankaların ATM'lerinden ve
SMS aracılığı ile kullanabilirsiniz.
* Nakit Avans faiz oranına KKDF ve BSMV dahil değildir.
* Nakit Avans işlem ücreti, Akbank kanallarında ve diğer banka şubelerinde BSMV hariç işlem tutarının %1'i olarak uygulanır.