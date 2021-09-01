ATM’den hemen çekebiliyorsunuz! Hızlı başvuru ile bankalardan anında 5.000 TL, 20.000 TL ve 40.000 TL ödeme!

EN HIZLI KREDİ VEREN BANKALAR 2021

Bankalar 5 bin TL, 20 bin TL, 40 bin TL kredileri 36 aya varan vade imkanıyla vatandaşlara sunuyor. Bazı bankalar ilk 3 ay ödeme talep etmiyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha düşük faizli ve kısa vadeli krediler olarak kullanılıyor. Tüketici kredileri bankaya gitmeden SMS telefon ya da internetten online şube aracılığıyla almak mümkün.