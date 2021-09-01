22.600 TL’lik indirim! Hyundai sıfır araba satın almak isteyenler için binlerce liralık indirim yapıldı! Bugün son gün!

Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Hyundai sıfır vasıta kampanyalarını duyurdu. Hyundai model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla ideal faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler amacıyla son gün 31 Ağustos. Ağustos ayında Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) modelinde ise %50 ÖTV dilimi fırsatı devam ediyor. Bu modeli kampanyalı olarak 231.000 TL fiyata satın alabilirsiniz. Ayrıca Hyundai Elentra model araç alımlarında 6 ay ertelemeli %1.59'dan başlayan faiz oranlı kredi imkanlarından da faydalanabilirsiniz.