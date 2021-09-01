22.600 TL’lik indirim! Hyundai sıfır araba satın almak isteyenler için binlerce liralık indirim yapıldı! Bugün son gün!
Hyundai i10 model vasıta alımlarında Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı vakitte nakit alımlarda 5.000 TL'ye varan kampanya indirimleri uygulanıyor. Ağustos ayı kampanyası kapsamında Hyundai i20 modellerinde ise 75.000 TL'ye 12 %0.99 faiz oranlı kredi fırsatının yanı sıra 2021 model i20'lerde 17.000 TL'ye varan kampanya indirimleri yapılıyor.
Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Hyundai sıfır vasıta kampanyalarını duyurdu. Hyundai model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla ideal faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler amacıyla son gün 31 Ağustos. Ağustos ayında Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) modelinde ise %50 ÖTV dilimi fırsatı devam ediyor. Bu modeli kampanyalı olarak 231.000 TL fiyata satın alabilirsiniz. Ayrıca Hyundai Elentra model araç alımlarında 6 ay ertelemeli %1.59'dan başlayan faiz oranlı kredi imkanlarından da faydalanabilirsiniz.
Kampanyanın Detayları;
Kampanya 31.08.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 22.600 TL'lik indirim, 2021 model i20 1.4 Jump MT (düz vites) için geçerlidir.
Belirtilen 75.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 2021 model 1.4 Jump AT haricindeki diğer i20'ler için geçerlidir. %0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir.
Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri doğrultusundan ödenir. 75.000 TL'ye kadar 12 ay % 0,99 faizli kredilerde eşit taksitli misal vadeler amacıyla bireysel hedefli kullanımlarda bahsi geride bıraktığımız taşıt kredisinin aylık ve senelik toplam kolay maliyet oranları sırayla %1,37 ve %16,38 olmaktadır. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine dair sınırlamalar geçerlidir.