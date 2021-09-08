ATM’den anında 750-1.249 TL! Bankanızı seçip paranızı hemen alabilirsiniz! Yakınını getirene de ayrıca ödeme var!

ATM'den anında 750-1.249 TL! Bankanızı seçip paranızı hemen alabilirsiniz! Yakınını getirene ayrıca ödeme var. Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.