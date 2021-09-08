ATM'den anında 750-1.249 TL! Bankanızı seçip paranızı hemen alabilirsiniz! Yakınını getirene de ayrıca ödeme var!
Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği tutarları derledik.
08.09.2021 17:37
- Son Güncelleme: 08.09.2021 17:37
ATM'den anında 750-1.249 TL! Bankanızı seçip paranızı hemen alabilirsiniz! Yakınını getirene ayrıca ödeme var. Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.