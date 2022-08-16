Aslında EYT’li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

EYT kapsamına girmek isteyenlere müjde! Bu yollarla EYT'li olabilirsiniz. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalar sürerken yeni gelişmeler de her gün takip ediliyor. Özellikle EYT kapsamı merak ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve EYT'li olmak için formüllere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.