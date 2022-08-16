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Haberler Ekonomi Aslında EYT'li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

Aslında EYT'li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

6 müjde! EYT'de prim tamamlama formülleri açıklandı. Kimsenin eksik primi kalmayacak. Bu yollarla anında EYTli olabilirsiniz. EYT çalışmaları sürerken bir çok talep gündeme geliyor. Öğrencilik döneminde staj yapanlar, esnaf, sigortadan önce doğum yapanlar beklenti içerisinde. Öte yandan gelen talepler arasında borçlanma talebi sıkça konuşuluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların kapsamına kimlerin gireceği merak konusuyken bilindiği üzere 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Peki kimler kapsama alınabilir? Eksik prim nasıl tamamlanabilir? İşte yolları...

16.08.2022 11:18 - Son Güncelleme: 16.08.2022 11:18
Aslında EYT’li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

EYT kapsamına girmek isteyenlere müjde! Bu yollarla EYT'li olabilirsiniz. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalar sürerken yeni gelişmeler de her gün takip ediliyor. Özellikle EYT kapsamı merak ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve EYT'li olmak için formüllere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslında EYT’li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

AÇIKLANAN FORMÜLLERLE EYT'Lİ OLMAK MÜMKÜN!

Eksik primlerinizi doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilirsiniz. Mevzuatımızda eksik primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar bulunuyor.

Aslında EYT’li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar bu imkanları kullanarak primlerini tamamlayabiliyor. Peki nedir bu yollar? Gelin birlikte bakalım...

Aslında EYT’li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

3600 GÜNLE EMEKLİLİK!

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor. Eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 3600 gün de emeklilik için yeterli oluyor.

Aslında EYT’li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi! Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında...

ASKERLİK BORÇLANMASI

Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj kazanılıyor.

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