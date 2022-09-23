Aslında EYT'li değilsiniz! Türkiye modelinde doğru bilinen YANLIŞLAR! Emeklilik yaşı iniyor ama o kişiler EYT'li sayılmıyor! 45-48-52 yaş ve 1995-1998-1999 yıl ölçüsü...
EYT ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun en geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirileceğini söyledi. Vatandaşlar EYT hakkında bazı bilgileri merak ediyor ve EYT'li olup olmadığını araştırıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes EYT kapsamında emekli olacak mı? Staj sigortası EYT'li yapar mı? Askerlik borçlanmasıyla girişini 8 Eylül 1999 öncesine çekenler EYT kapsamında sayılır mı? EYT'de 18 yaş öncesi sigorta geçerli değil mi? Bu ve buna benzer soruların cevapları haberimizde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıllardır emekli olacağı günü bekliyor. EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için devlet kanadından düğmeye basıldı ve bu yıl bitmeden düzenleme Meclis gündemine gelecek. Peki, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes EYT kapsamında emekli olacak mı? Staj sigortası EYT'li yapar mı? İşte EYT hakkında doğru bilinen yanlışlar!
VEDAT BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısına katıldı. Bilgin, toplantıda asgari ücret, taşeron ve EYT ile iligli şunları söyledi:
"Biz de bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri ve sorunları çözeceğiz. Asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dosyalar. Birer birer çözeceğiz. Geçici işçiler sorununu çözeceğiz. Taşeronların kadroya alınmasında, o dönem 90 bin kişi kapsam dışı kalmıştı. Onların sorununu çözeceğiz. Bütün bunları çözüp çözüp ilerleyeceğiz."
"MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.