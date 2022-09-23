5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

Öğrencilere destekler sağlanmaya devam ediliyor. Bunlar arasında en sık bilinen bursluluk paraları oluyor. PYBS bursunu kazanan kişiler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Aile ekonomisine büyük katkısı olan bu bursu kazandıysanız belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. PYBS bursu 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 663,87 TL'ye yükseldi. Peki, bursluluk paraları ne zaman yatacak? Bursluluk İOKBS kazananlar ne zaman para alabilecek? İşte detaylar...