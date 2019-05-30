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Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük gün! Trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, trafiği rahatlatacak ve sürücülerin trafikte geçirdiği süreyi büyük ölçüde kısaltacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yolların bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılmasını onayladı.

30.05.2019 09:19 - Son Güncelleme: 30.05.2019 09:19
Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük gün! Trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yollar bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimler trafiğe açılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük gün! Trafiğe açılıyor

Buna göre, Kesim-4'teki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü (çift yönlü olmak üzere) ve Kesim-5'teki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimlerinin trafiğe açılması bakanlıkça onaylandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük gün! Trafiğe açılıyor

Otoyolun bu kesimleri bugün saat 23.59'da trafiğe açılacak. Belirli yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük gün! Trafiğe açılıyor

Erişime kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük gün! Trafiğe açılıyor

ASGARİ HIZ 40 KİLOMETRE
Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.

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