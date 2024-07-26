Askerden dönene iş ya da maaş: Neler gerekiyor? Kışlada yatırılır mı? İşte bu iki imkandan yararlanmanın yolları...

1 Ülkemizde gençlerin büyük bir kısmı iş hayatına atıldıktan sonra askere gidiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız bu gençlere pek çok imkan sunuyor. Askere giderken kıdem tazminatını alarak ayrılma hakkı bulunan çalışanlara dönüşte iş ya da maaş imkanının sunulması gençlere nefes aldırıyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor. İşte detayları...

2 SÜREYE DİKKAT!

Askere gitmek için işten ayrılan işçinin, vatani görevini yerine getirip döndüğünde aynı işyerinde yeniden işe başlama hakkı bulunuyor. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31'inci maddesinde güvence altına alınmış durumda.