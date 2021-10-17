1.460 gün erken emekli olabilirsiniz! 48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! Bu şartlara uyanlar yararlanıyor!

Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.