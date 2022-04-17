ASHB’den 1.583 lira, 1.531 lira, 5 bin 938 lira ödeme müjdesi! Paralar İŞKUR ve SGK üzerinden yatırılıyor! Başvurular e-Devlet şifresi ile...

ASHB'den 1.583 lira, 1.531 lira, 5 bin 938 lira ödeme müjdesi geldi. 3.5 milyon kişi faydalanıyor. Paralar İŞKUR ve SGK üzerinden yatırılıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılabiliyor. Çalışan, çalışmak isteyen ve durumu olmayan ailelere 'kreş yardımı', 'eğitimli bakıcı parası', 'bakım desteği' 'kurumsal çocuk bakımı projesi' projeleri kapsamında ödemeler yapılıyor. Bu 4 projeden herhangi birine başvuran binlerce lira alabiliyor. Peki nasıl? Başvuru şartları neler? Kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Gelin anlatalım...