ASHB'den 1.583 lira, 1.531 lira, 5 bin 938 lira ödeme müjdesi! Paralar İŞKUR ve SGK üzerinden yatırılıyor! Başvurular e-Devlet şifresi ile...
Gelir durumu düşük, maddi sorunlar nedeniyle çalışmakta olanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl veriliyor. Milyonlarca anne ve baba yararlanıyor. Paralar İşkur ve SGK üzerinden yatırılıyor. Çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen ebeveynler başvurabiliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar dikkat! Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve çocukların bakımına katkıda bulunmak amacıyla destek ödemeleri yapılıyor. İşte detaylar...
ASHB'den 1.583 lira, 1.531 lira, 5 bin 938 lira ödeme müjdesi geldi. 3.5 milyon kişi faydalanıyor. Paralar İŞKUR ve SGK üzerinden yatırılıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılabiliyor. Çalışan, çalışmak isteyen ve durumu olmayan ailelere 'kreş yardımı', 'eğitimli bakıcı parası', 'bakım desteği' 'kurumsal çocuk bakımı projesi' projeleri kapsamında ödemeler yapılıyor. Bu 4 projeden herhangi birine başvuran binlerce lira alabiliyor. Peki nasıl? Başvuru şartları neler? Kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Gelin anlatalım...
Ülkemizce yaklaşık olarak 3.5 milyon kadın 15 yaşın altında çocuğa sahip. Devlet, çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına destek olmak ve çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için 4 farklı proje hayata geçirdi. 'Kreş yardımı', 'eğitimli bakıcı parası', 'bakım desteği' 'kurumsal çocuk bakımı projesi' gibi başlıklar altında ödemeler yapılıyor. İşte bu ödemelerin ayrıntıları...
1.583 LİRA ÖDEME
'Kurumsal çocuk bakımı projesi' kapsamında 2 yıl boyunca 100 Euro (1.583 lira) ödeme yapılıyor. 0-60 (5 yaşına kadar) aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan ve aylık kazancı brüt asgari ücretin iki katını (bu yıl için 10 bin lira) aşmayan anneler faydalanıyor.