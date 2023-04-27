ASHB PERSONEL ALIMI 2023: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr başvuru ekranı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları için geri sayım artık sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanı sonrası Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" denildi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? ASHB personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar...