ASGARİYE ZAM SENARYOLARI! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına geri sayım başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirterek, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." dedi.