ASGARİYE ZAM SENARYOLARI! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına geri sayım başladı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. 2024 asgari ücret hakkında Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret hakkında konuşulan formüller ne? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirterek, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." dedi.
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.