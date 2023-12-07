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ASGARİYE ZAM SENARYOLARI! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına geri sayım başladı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. 2024 asgari ücret hakkında Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" ifadelerini kullandı. Peki asgari ücret hakkında konuşulan formüller ne? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 19:08 Güncelleme 07 Aralık 2023, 19:15
ASGARİYE ZAM SENARYOLARI! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına geri sayım başladı 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirterek, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." dedi.

ASGARİYE ZAM SENARYOLARI! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına geri sayım başladı 2

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİYE ZAM SENARYOLARI! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki formüller ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına geri sayım başladı 3

Bir soru üzerine Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

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