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2 bin TL KYK burs yatma günleri! Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre: 0-2-4-6-8...

Önlisans ve lisans öğrencileri için bu yıl 2 bin TL olarak belirlenen KYK burs ve kredi ödemeleri gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuru sonuçları açıklanmıştı. Öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuru sonuçlarının e-Devlet üzerinden öğrenilebildiğini duyurdu. KYK öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilere ödemeler T.C kimlik numarasının son rakamına göre farklı tarihlerde yatırılacak. Peki Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? İşte 2 bin TL KYK burs yatma günleri! TCK son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:38 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:38
2 bin TL KYK burs yatma günleri! Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre: 0-2-4-6-8... 1

2 bin TL KYK burs yatma günleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından '' KYK burs kredi ne zaman yatacak? '' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte ön lisans, lisans KYK burs ve kredi ödeme günleri...

2 bin TL KYK burs yatma günleri! Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre: 0-2-4-6-8... 2

KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemeleri öğrencilere T.C kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde yatacak. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacak.

2 bin TL KYK burs yatma günleri! Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre: 0-2-4-6-8... 3

Buna göre T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

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