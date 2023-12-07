2 bin TL KYK burs yatma günleri! Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre: 0-2-4-6-8...

2 bin TL KYK burs yatma günleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından '' KYK burs kredi ne zaman yatacak? '' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte ön lisans, lisans KYK burs ve kredi ödeme günleri...
KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemeleri öğrencilere T.C kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde yatacak. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacak.
Buna göre T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.