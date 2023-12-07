2 bin TL KYK burs yatma günleri! Aralık ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre: 0-2-4-6-8...

1 2 bin TL KYK burs yatma günleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından '' KYK burs kredi ne zaman yatacak? '' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte ön lisans, lisans KYK burs ve kredi ödeme günleri...

2 KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemeleri öğrencilere T.C kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde yatacak. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacak.