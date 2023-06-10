Öğrenenler şok! Değerini kimse bilmiyor! İçinde servet değerinde altın var! Sakın çöpe atmayın! Herkesin evinde var!

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, evlerimizde kullanmadığımız eski elektronik cihazlar birer hazineye dönüşebilir. Akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler gibi yeni nesil cihazlar, kısa sürede işlevselliğini kaybedebilir ve değiştirilme ihtiyacı doğurabilir. Ancak, bu eski cihazlar içerisinde değerli metallerin bulunması, onları atmak yerine geri dönüşüm için değerli hale getiriyor. Paladyum altın, elektronik cihazların içerisinde iletkenliği arttırmak amacıyla tercih edilen bir metaldir. Bu nedenle, eski elektronik cihazların içerisindeki paladyum altın, geri dönüşüm sürecinde büyük bir değer taşır.