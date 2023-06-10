Öğrenenler şok! Değerini kimse bilmiyor! İçinde servet değerinde altın var! Sakın çöpe atmayın! Herkesin evinde var!
Sakın çöpe atmayın! Herkesin evinde var! Teknoloji hızla ilerlerken, birçok insanın sahip olduğu eski cihazlar değersiz hale gelmektedir. Ancak, bu eski cihazlar atılmadan önce dikkate alınması gereken önemli bir potansiyele sahiptir. Çünkü bu cihazlar, içerdikleri değerli parçalar sayesinde, daha gelişmiş modellere geçmek isteyenler için bir fırsat sunmaktadır. Eski cihazlar, zamanla eskimesine rağmen, içerdikleri parçalar hala kullanılabilir durumdadır. Örneğin, bir akıllı telefonda bulunan ekran, batarya, kamera veya diğer bileşenler, aynı markanın yeni modeline uyumlu olabilir.
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, evlerimizde kullanmadığımız eski elektronik cihazlar birer hazineye dönüşebilir. Akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar ve tabletler gibi yeni nesil cihazlar, kısa sürede işlevselliğini kaybedebilir ve değiştirilme ihtiyacı doğurabilir. Ancak, bu eski cihazlar içerisinde değerli metallerin bulunması, onları atmak yerine geri dönüşüm için değerli hale getiriyor. Paladyum altın, elektronik cihazların içerisinde iletkenliği arttırmak amacıyla tercih edilen bir metaldir. Bu nedenle, eski elektronik cihazların içerisindeki paladyum altın, geri dönüşüm sürecinde büyük bir değer taşır.
Türkiye genelinde her bireyin en az iki cep telefonuna sahip olduğu ve ülke genelinde 72 milyon mobil ve 90 milyon telekomünikasyon cihazının bulunduğu verilerle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sona eren teknolojik cihazlar artık birer servetin altında yatıyor.
Türkiye'deki Cep Telefonu Kullanımı
Resmi verilere göre, Türkiye'de her yıl kişi başına ortalama 8 kg elektronik atık üretilmektedir. Ne yazık ki, bu atıkların büyük bir bölümü çöpe gitmektedir.
Ancak, çöpe giden cihazların içerisinde değerli parçaların bulunduğu ve günümüzdeki enflasyon, döviz kuru ve çip krizi gibi etkenlerle birlikte elektronik cihazların değerinin her geçen gün arttığı bilinmektedir.
Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 8 kg elektronik atık üretilmektedir ve bu atıkların büyük bir kısmı çöpe gitmektedir. Oysaki çöpe atılan cihazların içerisinde küçük bir servet yattığı bilinmektedir.