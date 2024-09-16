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EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun tek merak ettiği şey "Ocak ayında ne kadar zam yapılacak" sorusunun yanıtı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2024'ün ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri gösterecek. Hem Orta Vadeli Program hem beklenti anketleri artışa ilişkin ipucu veriyor. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı ne kadar olacak? İşte tahminler ve yeni hesaplamalar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme Tarihi16 Eylül 2024, 10:37
EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam... 1

Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 artışlarını merakla bekliyor.

EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam... 2

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında kök aylıklara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu.

EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam... 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 5.olarak gerçekleşti, geriye 4 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor.

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