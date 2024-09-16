EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam...

Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 artışlarını merakla bekliyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında kök aylıklara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu.