EMEKLİNİN OCAK ZAMMINA 5’Lİ FORMÜL! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Yüzde 19.77 zam...

Bu yıl kök aylıkları önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 artışlarını merakla bekliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında kök aylıklara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 5.olarak gerçekleşti, geriye 4 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor.