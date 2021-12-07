KDV'siz 60 ay vade fırsatı! Konut, sanayi, akaryakıt istasyonu da var! TOKİ'den 29 ilde 307 arsa satışta! İstanbul, Ankara, İzmir...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin tüm illerinde vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuz ev ve arsa arayanlar için TOKİ'den uygun fırsatlar duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sunduğunu duyurdu. Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Aynı zamanda arsaların KDV'den muaf şekilde satılacağı müjdesi verildi. Öte yandan TOKİ, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu. İşte TOKİ arsa ve ev kampanyaları hakkında tüm detaylar...