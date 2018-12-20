Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geliyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda. Bugün yapılacak olan asgari ücret zam görüşmelerinde TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını komisyona açıklayacak. Bu rakam asgari ücret zammı pazarlıklarında da belirleyici olacak. Peki ama asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2019 zam oranı belli oldu mu? İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:00:21 Güncelleme: 09:09:56
Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşılması bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

ENFLASYON VE GEÇİM BELİRLEYİCİ OLACAK
Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.

Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor. TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor.

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