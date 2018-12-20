Asgari ücret zammında kritik gün! TÜİK asgari ücret rakamını açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geliyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda. Bugün yapılacak olan asgari ücret zam görüşmelerinde TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını komisyona açıklayacak. Bu rakam asgari ücret zammı pazarlıklarında da belirleyici olacak. Peki ama asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2019 zam oranı belli oldu mu? İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:00:21 Güncelleme: 09:09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





