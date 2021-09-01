Asgari ücrette değişiklik! Bir ay erken oldu...
Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin kazancı, ağustos ayıyla beraber gelir vergisi dilimine girdi. Böylece asgari ücretlinin vergi dilimi, geçtiğimiz yıla göre bir ay erken yükselmiş oldu. Bu gelişmeyle beraber asgari ücretlinin aldığı maaş tutarı da değişecek. Peki asgari ücretlinin maaşı değişecek mi? İlave asgari geçim indirimi ne olacak? İşte detaylar...
Asgari geçim indirimi (AGİ), işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen vergi indirimidir. 2007 yılından bu yana çalışanlara devlet adına işveren tarafından ödenen AGİ, gelir vergisinden düşülüyor.
Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 2021 yılı ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalan ve sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretli çalışanlara bu yıl da ilave AGİ ödemesi yapılacak. Peki asgari geçim indirimine ve ilave AGİ ödemesine ilişkin detayları neler?
AGİ tutarı hesaplaması, asgari ücret üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla, asgari ücret her yıl yükseldikçe AGİ tutarı da yükselir. AGİ'nin çalışana hak kazandığı aydaki ücreti ile birlikte nakden ödenmesi gerekir. Bununla birlikte, özellikle medeni durum veya çocuk sahibi olma ya da çocuk sayısındaki değişikliklere göre AGİ tutarı da değişeceğinden, çalışanın söz konusu değişiklik hakkında 'Aile Bildirim Formu' ile işverene bilgi vermesi gerekir.
KİMLER YARARLANIR?
AGİ uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler, ücretli ve maaşlı çalışan ve söz konusu geliri vergilendirilen tüm çalışanlar yararlanabilir.