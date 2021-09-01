Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

Tek tek belli oldu! Milyonları ilgilendiriyordu! 1100 lira pandemi yardımı Eylül 2021 devresi başvuruları ve netice sorgulama ekranı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılının mart ayından 2021 yılının Eylül ayına kadar hiç pandemi desteği almayan ailelere 1100 TL ödeyecek. Pandemi yardımlarını alabilmek amacıyla şartların sağlanması ise zorunluluk. Aile Bakanlığı'nın tespit ettiği kamuoyuna duyurduğu müracaat koşullarına ideal olan aileler müracaatlarını e-Devlet sisteminden yapacaklar. Telefondan, internetten e-Devlet sistemine giren vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine gelecekler.

takvim.com.tr
01.09.2021 09:07 - Son Güncelleme: 01.09.2021 09:07
2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

Eylül 2021 pandemi yardımı müracaatları başladı. 1100 lira destek alabilmek isteyen anne, baba aileler e-devlet kanalını kullanarak hem müracaat yapacaklar hemde neticeleri takip edecekler. İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşam sürdüren toplam insan sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bulgular talep edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

PANDEMİ YARDIMI 1100 TL, EYLÜL 2021 BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Bakanlığı'nca belirtiler koşulların sağlanmaması halinde yada koşullardan birinin eksik bulunduğu hallerde müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

İlk koşul desteğin daha evvelce alınmamış olması. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2, Faz 3 ve ardından verdiği 1000 yada 1100 liralık nakdi destekten faydalanmış olanlar Eylül 2021 döneminde yeni destek alamayacaklar.

2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

Çalışma haline göre desteklere bakıldığında 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri ile 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurların da pandemi desteği alması olanaksız.

2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

Bunların dışında SGK bünyesinden gelir ya da aylık alanlar, emekliler pandemi yardımı amacıyla müracaat yapamazlar. İşsizlik maaşı alınıyor olması da pandemi yardımlarına engel.

SON DAKİKA