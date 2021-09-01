2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...

Eylül 2021 pandemi yardımı müracaatları başladı. 1100 lira destek alabilmek isteyen anne, baba aileler e-devlet kanalını kullanarak hem müracaat yapacaklar hemde neticeleri takip edecekler. İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşam sürdüren toplam insan sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bulgular talep edilecek.