2021 Eylül ayı 1100 lira pandemi yardım başvuruları sonuç sorgulama! Faz 1 ve faz 2, faz 3 ve sonrasında...
Tek tek belli oldu! Milyonları ilgilendiriyordu! 1100 lira pandemi yardımı Eylül 2021 devresi başvuruları ve netice sorgulama ekranı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılının mart ayından 2021 yılının Eylül ayına kadar hiç pandemi desteği almayan ailelere 1100 TL ödeyecek. Pandemi yardımlarını alabilmek amacıyla şartların sağlanması ise zorunluluk. Aile Bakanlığı'nın tespit ettiği kamuoyuna duyurduğu müracaat koşullarına ideal olan aileler müracaatlarını e-Devlet sisteminden yapacaklar. Telefondan, internetten e-Devlet sistemine giren vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine gelecekler.
Eylül 2021 pandemi yardımı müracaatları başladı. 1100 lira destek alabilmek isteyen anne, baba aileler e-devlet kanalını kullanarak hem müracaat yapacaklar hemde neticeleri takip edecekler. İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşam sürdüren toplam insan sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bulgular talep edilecek.
İlk koşul desteğin daha evvelce alınmamış olması. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2, Faz 3 ve ardından verdiği 1000 yada 1100 liralık nakdi destekten faydalanmış olanlar Eylül 2021 döneminde yeni destek alamayacaklar.
Bunların dışında SGK bünyesinden gelir ya da aylık alanlar, emekliler pandemi yardımı amacıyla müracaat yapamazlar. İşsizlik maaşı alınıyor olması da pandemi yardımlarına engel.