Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden bu yana emeklilik hayali kuruyor. Ancak emekli maaşında da enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. Emekli olmak üzere olanlar maaşlarını yüksek almanın yollarını ararken flaş bir açıklama geldi. Bu yıl oranlar tahminlerin altında kalmadıkça, emeklilik dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak.

14.11.2021 08:50 - Son Güncelleme: 14.11.2021 08:50
Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

Emekli aylığında o yılki büyüme ve enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. Bu yıl oranlar tahminlerin altında kalmadıkça, emeklilik dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Söz konusu şartların sağlandığı gün emeklilik dilekçesi verilebilir. Akşam gazetesinde yer laan habere göre, diğer yandan emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yılsonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi bağlanacak aylık miktarını değiştirir.

Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

MEMUR İÇİN FARKLI
SSK'lılar söz konusu şartları sağladıklarında işyerlerinden istifa ederler, çıkışları yapılır ve SGK'ya emeklilik dilekçesini verirler.

Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

Memurların emeklilik başvurusu ise, görev yaptıkları kamu kurumu tarafından yapılır, aylık SGK tarafından bağlanır.

Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…

Kişinin SGK'ya bildirildiği ücretinin, o dönemki aylık bağlama oranıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kişinin emekli aylığını ortaya çıkarır.

SON DAKİKA