Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden bu yana emeklilik hayali kuruyor. Ancak emekli maaşında da enflasyon oranlarıyla hesaplanan güncelleme katsayısı kritik önem taşıyor. Emekli olmak üzere olanlar maaşlarını yüksek almanın yollarını ararken flaş bir açıklama geldi. Bu yıl oranlar tahminlerin altında kalmadıkça, emeklilik dilekçesinin 2022'de verilmesi daha avantajlı olacak.
Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını birlikte sağlaması gerekir. Söz konusu şartların sağlandığı gün emeklilik dilekçesi verilebilir. Akşam gazetesinde yer laan habere göre, diğer yandan emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yılsonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi bağlanacak aylık miktarını değiştirir.
MEMUR İÇİN FARKLI
SSK'lılar söz konusu şartları sağladıklarında işyerlerinden istifa ederler, çıkışları yapılır ve SGK'ya emeklilik dilekçesini verirler.
Memurların emeklilik başvurusu ise, görev yaptıkları kamu kurumu tarafından yapılır, aylık SGK tarafından bağlanır.
Kişinin SGK'ya bildirildiği ücretinin, o dönemki aylık bağlama oranıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kişinin emekli aylığını ortaya çıkarır.