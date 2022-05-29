Asgari ücrette AGİ sistemi geri mi dönüyor? 2. zam için rakam ortaya çıktı: 6.000 TL... Jest gibi açıklama! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz...

ÖMER ÇELİK'TEN TEMMUZ ZAMMINA YEŞİL IŞIK!

Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca "Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." İfadelerine de yer verdi.