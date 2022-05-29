Asgari ücrette AGİ sistemi geri mi dönüyor? 2. zam için rakam ortaya çıktı: 6.000 TL... Jest gibi açıklama! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz...
Asgari ücret zammı hakkında aramalar her geçen gün yoğunlaşıyor. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyır. Yapılan ek zamla gelirler artırılabilecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Genellikle yılda bir kez artışın yapıldığı ücretle ilgili olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından çıkacak karar oldukça önemli olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin önemli isimlerinden Ömer Çelik, asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan Temmuzda zam geleceği ve asgari ücretin artacağı iddia edildi. Peki, asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde!
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin birbiri ardına gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Her sene Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirlenen asgari ücret için bu yıl emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. Peki, asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELECEK Mİ?
Ay bazında açıklanan enflasyon oranları ardından temmuz zammı gündeme gelmişti. Bir süredir konuşulan konuyla ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeşil ışık gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar duyuldu. İşte asgari ücret zammı son durum…
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI DEĞERLENDİRİLİYOR!
Rekor zammın ardından tartışılan temmuz zammının değerlendirildiği Ömer Çelik tarafından açıklandı. Bakan Bilgin'in "gündemimizde yok" demesine karşılık vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz zammına yeşil ışık yakmıştı. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması geldi…
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:
"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."
ÖMER ÇELİK'TEN TEMMUZ ZAMMINA YEŞİL IŞIK!
Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca "Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." İfadelerine de yer verdi.