Maaş kartı TC kimlikle gidip alabilirsiniz! Bayram ikramiyesiyle birlikte 2.250 TL verilecek! Emekliler çifte bayrama hazırlansın! Her ay en az 2500 TL maaş alan...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.250 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor. Banka banka emekliye sunulan fırsatları ve başvuru bilgileri kapsamlı bir şekilde haberimizde verdik.
Emeklilere verilen promosyon oranları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bankalar arasında promosyon yarışı kıyasıya devam ediyor. Emeklilere banka promosyonları 2022 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni aya az bir zaman kala hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını açtı.. Peki, Hangi banka kaç TL emekli promosyonu ödüyor? Emekli maaşına en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte konu hakkında merak edilenler!
KAMU BANKALARINDAN 750 TL'LİK KARŞILIKSIZ DESTEK!
Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankaları ile 3 yılda bir yenilenecek şekilde maaş ödemesi protokolü imzalamaktadır. Kamu bankaları, imzalanan protokol kapsamında, bünyelerine yeni dahil olan emekli müşterilerine, SGK'dan aldıkları emekli maaşı tutarlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda, karşılıksız ek ödeme yapmaktadır.
2022 yılının ocak ayı itibari ile 3 yıllık geçerlilik süresini tamamlayan ve yenilenen SGK maaş ödemeleri protokolü, kamu bankalarının yeni promosyon kampanyaları geliştirmelerini sağlamıştır. Bu kapsamda geliştirilen promosyon kampanyalarına göre 3 bankanın da aynı tutarlarda promosyon ödemesi yapacakları bildirilmiştir.