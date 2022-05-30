Maaş kartı TC kimlikle gidip alabilirsiniz! Bayram ikramiyesiyle birlikte 2.250 TL verilecek! Emekliler çifte bayrama hazırlansın! Her ay en az 2500 TL maaş alan...

Emeklilere verilen promosyon oranları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bankalar arasında promosyon yarışı kıyasıya devam ediyor. Emeklilere banka promosyonları 2022 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni aya az bir zaman kala hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını açtı.. Peki, Hangi banka kaç TL emekli promosyonu ödüyor? Emekli maaşına en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte konu hakkında merak edilenler!