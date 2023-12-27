MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 3 OCAK’TA! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşına enflasyon ayarı! Kalem kalem hesapladık

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için son haftaya girildi. Gözler enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihine çevrilirken, anket ve araştırmalar ipuçlarını veriyor. Zam oranları için 3 farklı tahmin bulunuyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri için yapılan tahminler ve buna göre yeni maaş hesaplamaları...
Türkiye bir yandan bu hafta belirlenecek asgari ücreti, bir yandan da önümüzdeki hafta belli olacak memur ve emekli zamlarını merakla bekliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammının oranını, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave eklenecek enflasyon farkını 3 Ocak günü öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra ayrıca bir iyileştirme de beklenirken, bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.
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SADECE TEK VERİ KALDI
Memurların ve emeklilerin enflasyona bağlı artışları için hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon hem de anket ve araştırmalar ipuçları veriyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 45 (toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı) oluştu. Kesin oranlar için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
İŞTE İLK TAHMİN
Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.