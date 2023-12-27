MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ 3 OCAK’TA! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşına enflasyon ayarı! Kalem kalem hesapladık

Türkiye bir yandan bu hafta belirlenecek asgari ücreti, bir yandan da önümüzdeki hafta belli olacak memur ve emekli zamlarını merakla bekliyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra ayrıca bir iyileştirme de beklenirken, bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak?

SADECE TEK VERİ KALDI

Memurların ve emeklilerin enflasyona bağlı artışları için hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon hem de anket ve araştırmalar ipuçları veriyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 33.66, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 45 (toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı) oluştu. Kesin oranlar için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.