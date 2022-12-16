Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu! Merakla bekleniyor... Konuşulan rakam ne? Kim ne kadar istiyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan dün Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu ve EYT ile asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "EYT konusunun kapsamlı olarak ne zaman çözüme kavuşacağı sorulan Erdoğan, "Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." dedi.