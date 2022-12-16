Adım adım Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine giden yol! Berat Albayrak'ın o hamleleri işaret fişeği oldu
Türkiye kararlı duruşuyla denizlerde doğal gaz aramalarının karşılığını alırken karadan da petrol fışkırıyor. Son olarak Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Türkiye'nin enerjide sevindiren haberle almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politkasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor. Enerji Bakanlığı döneminde 'Milli enerji' için attığı adımlar meyvelerini verirken Berat Albayrak'ın neden eleştirilerin hedefi olduğu daha da belirginleşiyor! İşte Türkiye'nin milli enerjisine giden yol...
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş Avrupa'yı enerji krizine sokarken Türkiye'nin enerjide attığı milli adımlar daha da önem kazandı.
Başkan Erdoğan bugün Avrupa'nın en büyüğü olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 2. fazının açılışını gerçekleştiriyor. Bir yandan gaz merkezi olması beklenen Türkiye diğer yandan denizlerde ve karada gaz ve petrol arayışını sürdürüyor.
GABAR'DAN PETROL FIŞKIRDI
Karadeniz Gazı'nın kullanıma girişi beklenirken diğer yandan terörden arındırılan Gabar'dan sevindirilen bir haber geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'nın ardından, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu karar Şırnak'ta iş insanları, esnaf ve vatandaşları da mutlu etti.
Başkan Erdoğan o gelişmeyi şöyle duyurdu;
"Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıyoruz. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız."
BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Türkiye'nin enerjide sevindiren haberle almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politkasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.
Enerji Bakanlığı döneminde 'Milli enerji' için attığı adımlar meyvelerini verirken Berat Albayrak'ın neden eleştirilerin hedefi olduğu daha da belirginleşiyor!