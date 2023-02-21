Asgari ücretliye İŞKUR’dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor.