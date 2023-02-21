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Haberler Ekonomi Asgari ücretliye İŞKUR'dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

Asgari ücretliye İŞKUR'dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

Deprem bölgesinde işyerlerinde kısa çalışma ödeneği devreye alınması için hazırlıklar sürüyor. Faaliyeti duran ya da azalan işyerlerinde çalışanlara İŞKUR tarafından ödeme yapılacak. Peki maaşa göre kime, ne kadar verilecek? İşçilerin eline ne geçecek? İşte tablolarla kısa çalışma ödeneği...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:51
Asgari ücretliye İŞKUR’dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

ASRIN felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, bölgede hem işvereni hem çalışanı koruyacak adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ödeme desteğinin depremle büyük yıkımın yaşandığı illerde devreye alınması olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücretliye İŞKUR’dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor.

Asgari ücretliye İŞKUR’dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

HANGİ ŞARTLAR VAR?

Kısa çalışmadan yararlanmak için işçilerin de belli prim günleri tamamlaması gerekiyor. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 600 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekiyor.

Asgari ücretliye İŞKUR’dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

Bu şartlarda pandemi döneminde kolaylık sağlanmış 600 gün şartı 450 güne indirilmişti. Deprem bölgesi için de şartların esnetilmesi bekleniyor.

Asgari ücretliye İŞKUR’dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!

NASIL HESAPLANIYOR?

Ödeneğe başvuran işyerlerinde kısa çalışma yapacak çalışanlara yapılacak ödemede son 12 aylık prime esas kazanca bakılıyor.

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