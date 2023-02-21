Asgari ücretliye İŞKUR'dan 7.335, 4.319, 4.413 TL ödeme! 12 ayda %60 EK kazanç: Maaşa göre kime, ne kadar verilecek? TABLO TABLO hesaplandı!
Deprem bölgesinde işyerlerinde kısa çalışma ödeneği devreye alınması için hazırlıklar sürüyor. Faaliyeti duran ya da azalan işyerlerinde çalışanlara İŞKUR tarafından ödeme yapılacak. Peki maaşa göre kime, ne kadar verilecek? İşçilerin eline ne geçecek? İşte tablolarla kısa çalışma ödeneği...
21.02.2023 12:18 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:51
ASRIN felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken, bölgede hem işvereni hem çalışanı koruyacak adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ödeme desteğinin depremle büyük yıkımın yaşandığı illerde devreye alınması olacak.
Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor.
Bu şartlarda pandemi döneminde kolaylık sağlanmış 600 gün şartı 450 güne indirilmişti. Deprem bölgesi için de şartların esnetilmesi bekleniyor.