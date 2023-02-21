7'den 70'e herkes faydalanabilir. 3 şarta uyan parasını tıkır tıkır alıyor. 215-650-900 TL hesaplarda olacak. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödeme yapılıyor. Bu yardımları haberimizde sizler için derliyoruz.