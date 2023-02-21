7'den 70'e herkes faydalanabilir! 3 şarta uyan parasını tıkır tıkır alıyor! 215-650-900 TL hesaplarda...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan destek ödemeleri için hem başvurular hem ödemeler devam ediyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğal gaz, çocuk destek bileşeni, aile destek programı gibi pek çok yardım sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor.
21.02.2023 13:18 - Son Güncelleme: 21.02.2023 13:18
7'den 70'e herkes faydalanabilir. 3 şarta uyan parasını tıkır tıkır alıyor. 215-650-900 TL hesaplarda olacak. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödeme yapılıyor. Bu yardımları haberimizde sizler için derliyoruz.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ
Çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanıyor.