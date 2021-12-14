Asgari ücretliye ek kaynak fırsatı! Halkbank'tan işçilere özel 10 bin TL düşük faizli kredi kampanyası! 36 ay vade, %1.61 faiz oranı... Asgari ücretliye kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından yoğunlukla araştırılıyor. Milyonlarca işçi asgari ücret alıyor ve zamlı maaşlardan faydalanabiliyor. Asgari ücret alan vatandaşlar da aynı zamanda ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Halkbank tarafından özel sektör kredisi hakkında yapılan açıklamada, "Özel sektörde çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,61'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay, 50.001-100.000TL'ye kadar 24 ay vadeli kredimizdir." denildi. İşte detaylar...