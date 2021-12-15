4 yıl boyunca ödenecek! Yurt dışına çıkacaklara devletten 50 bin dolar destek! Yeşil pasaport, kira, 5 bin dolar seyahat desteği...
Yurt dışına çıkacaklara devletten 50 bin dolar (719 bin 550 TL) destek! 4 yıl boyunca ödenecek! Yeşil pasaport, kira, 5 bin dolar seyahat desteği... Yurt dışına çıkmak isteyenlere devlet kolaylık sağlıyor. Yurt dışında şirketleşmek, var olan şirketine yurt dışında şube açmak, markasını bir dünya markası haline getirmek ya da yurt dışında müşteri bulmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı pek çok alanda destek ödemeleri yapıyor. Türk Ticaret Merkezleri'nde ofis ve depo veriliyor, kira bedelinin 4'te 3'ü karşılanıyor, hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Ve daha birçok destek ödemesi yapılıyor. İşte detaylar...
Yurt dışına çıkmak isteyenler için devlet desteği sağlanıyor. Yurt dışında şirket açmak veya var olan lşirketine yurt dışında şube açmak isteyenler için Ticaret Bakanlığı tarafından pek çok alanda destek sağlanıyor. Bakanlık; marka tescili, ürün geliştirme, tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık gibi pek çok alanda firmalara nakdi destek ödemesi yapıyor. Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü devlet tarafınca karşılanıyor. 4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Peki, bu desteklerden kim yararlanabilir? İşte detaylar!
İşini dünyaya açmak isteyenlere devlet de destek oluyor. Ticaret Bakanlığı; marka tescili, ürün geliştirme, tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık gibi pek çok alanda firmalara nakdi destek sağlıyor...
MARKA TESCİL DESTEĞİ
Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü karşılanıyor. 4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın yüzde 50-60 ya da 70'i destek olarak alınıyor. Bu oran firmanın bulunduğu yer ve markanın tescil ettirildiği ülkeye göre değişiyor.
REKLAM DESTEĞİ
Ürününü satmayı hedeflediği ülkede tanıtmak isteyenler destekleniyor. 4 yıl süresinde ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, reklam ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabiliyor. Tanıtım harcamalarının yüzde 60'ı, 250 bin dolara kadar destekleniyor.