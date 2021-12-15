4 yıl boyunca ödenecek! Yurt dışına çıkacaklara devletten 50 bin dolar destek! Yeşil pasaport, kira, 5 bin dolar seyahat desteği...

Yurt dışına çıkmak isteyenler için devlet desteği sağlanıyor. Yurt dışında şirket açmak veya var olan lşirketine yurt dışında şube açmak isteyenler için Ticaret Bakanlığı tarafından pek çok alanda destek sağlanıyor. Bakanlık; marka tescili, ürün geliştirme, tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık gibi pek çok alanda firmalara nakdi destek ödemesi yapıyor. Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bölümü devlet tarafınca karşılanıyor. 4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Peki, bu desteklerden kim yararlanabilir? İşte detaylar!