Asgari ücretliye 2 müjde birden! Zam artı ikramiye! Flaş açıklamalar kritik gelişmeler! Milyonlara Temmuz ve Kurban Bayramı’nda...

Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? sorusu bir süredir gündemdeyken şimdi de asgari ücretlilere bayramda ikramiye verilmesi konuşuluyor. İddinın odağında aylık 4 bin 253 lira 40 kuruş alan milyonlarca çalışan var! Son olarak MKYK sonrası açıklama yapan Ömer Çelik asgari ücret hakkında, ''Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor.'' dedi. Eğer asgari ücrete zam gelirse bundan işsizlik maaşı, staj ücreti, tazminat, doğum yardımı, rapor parası alanlar da yararlanacak. Bir çok ödeme artacak. İşte bayramda asgari ücretliye ikramiye iddiası ve zam hakkında gelişmeler...