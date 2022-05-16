Çalışmak isteyenler hemen İŞKUR’a koşsun! 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı iş fırsatı! Gırla boş kontenjan var! Temizlik ve güvenlik personeli, bekçi...

İş arayan vatandaşlar doğru adreste! İŞKUR güncel iş ilanlarına her gün yenisi ekleniyor. Son olarak 107 bin kişilik ilan yayımlayan İŞKUR bu kez en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı personel, memur alım ilanı paylaştı. İlanın detaylarına haberimizde yer verdik. Aylık 5, 6, 7, 8, 9 Bin TL'ye çalışmak isteyenlere güzel haber! temizlik görevlisi, bekçi, satış danışmanı, garson, büro personeli, güvenlik elemanı ve daha bir çok kadroya binlerce kişi alınacak. İşte Mayıs 2022 İŞKUR yeni iş ilanları...