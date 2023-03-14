Asgari ücretliye 11.760 TL MAAŞ! Brüt yerine Net ödeme + 10 yıllık prim desteği + vergide %90 indirimi de ek! Çocuksuz, 1,2,3,4 çocuklu çalışan...

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi sorusu gündemde yer alırken, bir yandan da 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası bölgedeki istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda asgari ücretin bu illerde brüt yerine net ödenmesi gündeme geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İki büyük deprem sonrası zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, bir yandan da çalışma hayatında yeni tedbirler devreye alınıyor. İşte merak edilenler...