GaleriEkonomi

İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

Yabancı turistlerin gözdesi halindeki İstanbul'da kruvaziyer turizmi yeniden canlandı. Tarihi yarımadaya peş peşe dev kruvaziyerler yanaşırken, bunların son örneği ise Malta bayraklı "Celestyal Crystal" isimli 9 katlı lüks gemi oldu. Gemi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.

13.11.2019 12:10 - Son Güncelleme: 13.11.2019 12:10
İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

İstanbul'un yabancı turistlerin gözdesi haline gelmesiyle kruvaziyer turizmi canlandı. Tarihi yarımadaya peş peşe kruvaziyerler yanaşıyor. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks gemi de 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.

İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

İSTANBUL'DAN DA 400 YOLCU ALACAK
Kış aylarında da İstanbul'a turistlerin ilgisi yoğun. Son aylarda turistler kruvaziyer gemileri ile İstanbul'a geliyor. Peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks yolcu gemisi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanına yanaştı.

İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

Gemide bulunan turistler özellikle tarihi yarımadayı ve İstanbul Boğazını gezip alışveriş yapacaklar. Lüks yolcu gemilerinin İstanbul'a uğraması yerli turistlerin de kruvaziyer turizmine ilgi göstermesini sağladı. Yolcu gemisi İstanbul'dan Türklerin de aralarında olduğu 400 yolcu daha alıp bugün hareket edecek.

İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

2020 YILINDA YOĞUN TALEP VAR
Kasım, Aralık ve Ocak aylarında İstanbul'a daha fazla kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminin ülkeye ve İstanbul'a çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Sarayburnu Liman işletmeleri olarak yurt dışından gelen turistlere en iyi hizmet veren bir devlet kurumuyuz. Şu an limanımızda bulunan gemi Yunanistan Pire'den kalktı. 6 gün 7 gece olan bir seferi var.

İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

Gemi yerli ve yabancı turistlerinde katılımıyla buradan hareket edip önce Çanakkale daha sonra Yunan adalarını gezip Salı günü tekrar limanımıza gelecek. Bu geminin burada bulunması kış turizmine katkı sağlamakta. Geminin Kasım sonuna kadar iki seferi daha bulunmaktadır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine intibakla her ay fark
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine intibakla her ay fark