İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda
Yabancı turistlerin gözdesi halindeki İstanbul'da kruvaziyer turizmi yeniden canlandı. Tarihi yarımadaya peş peşe dev kruvaziyerler yanaşırken, bunların son örneği ise Malta bayraklı "Celestyal Crystal" isimli 9 katlı lüks gemi oldu. Gemi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.
İSTANBUL'DAN DA 400 YOLCU ALACAK
Kış aylarında da İstanbul'a turistlerin ilgisi yoğun. Son aylarda turistler kruvaziyer gemileri ile İstanbul'a geliyor. Peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks yolcu gemisi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanına yanaştı.
Gemide bulunan turistler özellikle tarihi yarımadayı ve İstanbul Boğazını gezip alışveriş yapacaklar. Lüks yolcu gemilerinin İstanbul'a uğraması yerli turistlerin de kruvaziyer turizmine ilgi göstermesini sağladı. Yolcu gemisi İstanbul'dan Türklerin de aralarında olduğu 400 yolcu daha alıp bugün hareket edecek.
2020 YILINDA YOĞUN TALEP VAR
Kasım, Aralık ve Ocak aylarında İstanbul'a daha fazla kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminin ülkeye ve İstanbul'a çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Sarayburnu Liman işletmeleri olarak yurt dışından gelen turistlere en iyi hizmet veren bir devlet kurumuyuz. Şu an limanımızda bulunan gemi Yunanistan Pire'den kalktı. 6 gün 7 gece olan bir seferi var.