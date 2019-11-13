İstanbul'a bir kruvaziyer daha yanaştı! 9 katlı lüks gemi Sarayburnu'nda

2020 YILINDA YOĞUN TALEP VAR

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında İstanbul'a daha fazla kruvaziyer gemisi gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminin ülkeye ve İstanbul'a çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, "Sarayburnu Liman işletmeleri olarak yurt dışından gelen turistlere en iyi hizmet veren bir devlet kurumuyuz. Şu an limanımızda bulunan gemi Yunanistan Pire'den kalktı. 6 gün 7 gece olan bir seferi var.