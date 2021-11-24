24 Kasım 1-5-10 ve 20 gram altın fiyatı bugün canlı satış fiyatı kaç TL? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı! Gram altın depremi!

Piyasada gram altın depremi yaşandı. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Küresel çapta enflasyonun hüküm devam etmesi altını bir süreliğine kuvvetli tutmaya çalışsa da ABD Merkez Bankası'nın enflasyona karşı faiz silahını kullanmaya başlaması olasılığı ons altında gerileme yarattı. Peki 24 Kasım 1-5-10 ve 20 gram altın fiyatı bugün canlı satış fiyatı kaç TL? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı