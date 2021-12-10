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Asgari ücrete AGİ formülü

Asgari ücret zammı için üçüncü buluşma dün yapıldı. 3 konuda mutabakat sağlanırken, taraflar asgari geçim tutarında anlaşamadı. Yeni asgari ücrete AGİ ayarıyla destek sağlanması gündemde...

10.12.2021 06:57 - Son Güncelleme: 10.12.2021 06:57
Asgari ücret netleşiyor! Asgari ücret 4090 TL olur mu? Asgari ücrete AGİ formülü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi ve işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.

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Asgari ücret netleşiyor! Asgari ücret 4090 TL olur mu? Asgari ücrete AGİ formülü

TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken; Türk-İş buna itiraz etti.

Asgari ücret netleşiyor! Asgari ücret 4090 TL olur mu? Asgari ücrete AGİ formülü

TÜİK bu yıl komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.

Asgari ücret netleşiyor! Asgari ücret 4090 TL olur mu? Asgari ücrete AGİ formülü

Komisyon hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işler için 2 bin 879 lira, ağır işler için de 3 bin 597 lira oldu.

Asgari ücret netleşiyor! Asgari ücret 4090 TL olur mu? Asgari ücrete AGİ formülü

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 lira olarak uygun buluyor, Türk-İş 3 bin 900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.

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