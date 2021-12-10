Asgari ücrete AGİ formülü
Asgari ücret zammı için üçüncü buluşma dün yapıldı. 3 konuda mutabakat sağlanırken, taraflar asgari geçim tutarında anlaşamadı. Yeni asgari ücrete AGİ ayarıyla destek sağlanması gündemde...
10.12.2021 06:57
- Son Güncelleme: 10.12.2021 06:57
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammını belirlemek için dün üçüncü kez toplandı. İşçi ve işveren tarafı yeni ücret hesaplamasında baz alınacak enflasyon tutarlarında anlaşma sağlayamadı.
TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının dikkate alınmasını isterken; Türk-İş buna itiraz etti.
TÜİK bu yıl komisyon toplantısında asgari geçim tutarını açıklamadı. Hacettepe Üniversitesi'nin bir çalışanın günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yapıldı.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 lira olarak uygun buluyor, Türk-İş 3 bin 900 liranın altına düşmesini istemiyor" dedi.