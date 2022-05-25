2022 kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte il il kurbanlık fiyatları
Kurban Bayramı yaklaşırken kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler 2022 kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Vatandaşın cebine göz dikenlerin ise yeni hedefi kurbanlıklar oldu. Fırsatçı bazı kişiler piyasayı yukarı çekmek için kurbanlık fiyatlarını şişirdi. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte il il kurbanlık fiyatları.
Bayramın yaklaşması ile 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, açıklanan bazı rakamlar piyasa yukarı mı çekilmeye çalışılıyor sorunu akıllara getirdi.
İKİ KATI FİYAT AÇIKLADI
Bu yıl 450-600 kiloluk ortalama bir büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 30-40 bin TL bandında olması beklenirken İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, 2022 büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 60 bin ila 70 bin banında satılacağını açıklayarak piyasanın iki katı fiyat verdi.
Doğan "Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.
BÜYÜKBAŞ KURBANLIK EN FAZLA 40 BİN TL OLUR
Oysa ki Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan 2022 yılı kurbanlık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış olması rağmen canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatının en fazla 40 bin TL'yi bulacağını açıkladı.