8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100'lük bir artış oldu
2023 yılında uygulanacak asgari ücret net 8 bin 506 TL oldu. Net asgari ücrette artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak kayıtlara geçti. Başkan Erdoğan ihtiyaç olursa ara zam yapılabileceğinin de sinyalini verdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretten ciddi bir vergi yükü kalktığını belirten Erdem, "Tam yüzde yüzlük bir artış oldu geçen seneye göre" dedi.
23.12.2022 00:27 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:32
Böylelikle net asgari ücrette artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak kayıtlara geçti.