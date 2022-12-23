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Haberler Ekonomi 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100'lük bir artış oldu

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100'lük bir artış oldu

2023 yılında uygulanacak asgari ücret net 8 bin 506 TL oldu. Net asgari ücrette artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak kayıtlara geçti. Başkan Erdoğan ihtiyaç olursa ara zam yapılabileceğinin de sinyalini verdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretten ciddi bir vergi yükü kalktığını belirten Erdem, "Tam yüzde yüzlük bir artış oldu geçen seneye göre" dedi.

23.12.2022 00:27 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:32
8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100’lük bir artış oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100’lük bir artış oldu

Verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği sağlanacak.

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100’lük bir artış oldu

Böylelikle net asgari ücrette artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak kayıtlara geçti.

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100’lük bir artış oldu



ARA ZAM SİNYALİ
Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete ara zammın yapılabileceğini söyledi.

8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücrete devlet desteği! Faruk Erdem detayları açıkladı: Tam %100’lük bir artış oldu

MALİYETLER BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

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