Asgari ücrete zam mı geliyor? Bakan Vedat Bilgin Temmuz'u işaret etti! Asgari ücrete ara zam nasıl hesaplanacak?
Son dakika haberleri... Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz sene asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam için yeniden Temmuz ayını işaret etti. İşte detaylar...
Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:
EYT meselesi Türkiye'nin 20 küsür yıllık sorunu, bizim parti olarak meydana getirmediğimiz sorunu çözdük. 5 milyon insanı ama ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişiye kadar insanı bu sene içerisinde ilgilendiren bir konuydu. Gittiğimiz her yerde EYT'lilerle konuşuyoruz onların teşekkürlerini alıyoruz.
Bir başka konu biz yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa gerçekleştirilen olayın altına imza atma fırsatı bulduk. Ben Bakan olduğumda Sayın Cumhurbaşkanımız sizin ilgi alanınız bu konular, getireceğiniz sosyal politikalar toplumumuzu rahatlatacağını biliyorum. Bir an önce belli sorunları çözelim diye konuştuğumuz konuları ele aldık ve bunları arka arkaya çözdük.
60 yıl sonra asgari ücretin uygulamaya konulmasından sonra ilk defa asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece asgari ücreti vergi dışı bırakmadık bütün ücretlerin asgari ücret kadarını vergi dışı bıraktık.
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması çalışma hayatının temel meselesidir. Bizim çalışma hayatında unutulmaz isimlerden birisi Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'tir. İlk toplu sözleşme düzeninin uygulamış olmasıdır.
Rahmetli başbakanın partisinin programına koyduğu gerçekleştiremediği asgari ücretin vergi dışı bırakılması bize nasip oldu.
'TEMMUZ AYINDA YENİDEN DÜZENLEME YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'
Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz.
NE ZAMAN BELİRLENECEK?
Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.